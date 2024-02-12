سياسة | عربي | المغرب العربي

الرئيسان الموريتاني والجزائري يثمنان التنسيق المنتظم بينهما‎

منذ 12 دقيقة

حجم الخط
0

نواكشوط: ثمن الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاثنين ، التشاور والتنسيق المنتظم بينهما.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، بحث الرئيسان في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
وأضافت الوكالة: “ثمن الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي التشاور والتنسيق المنتظم بينهما على جميع الأصعدة، وخصوصا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
ووفق المصدر نفسه أكد الرئيسان في ختام الاتصال الهاتفي عزمهما العمل سويا على تنمية وتنويع علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
وتعززت العلاقات الموريتانية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط البلدان بخطوط تجارية بحرية وجوية وبنوك.
ويستعد البلدان لافتتاح أول معبرين بريين ثابتين، وإطلاق منطقة للتبادل التجاري الحر، وبناء طريق بري بطول نحو 800 كلم، إلى جانب تنفيذ مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والتدريب.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قبل 12 ساعة من وصوله.. الجزائر ترجئ زيارة وزير الخارجية الإسباني لـ”هذه الأسباب”
منذ 11 ساعة
لوموند: عالمة المناعة ياسمين بلقايد تتولى رسميا إدارة معهد باستور.. فهل يعني ذلك نسيانها لوطنها الأول الجزائر؟
11 - فبراير - 2024
لوموند: تراجع نفوذ الجزائر في مالي يعكس مدى صعوبة تكيفها مع ظهور جهات فاعلة جديدة في منطقة الساحل
10 - فبراير - 2024
في الجزائر… «العربية» خلف حيطان الدين والسياسة
9 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية