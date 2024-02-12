الرئيسان الموريتاني والجزائري يثمنان التنسيق المنتظم بينهما‎

نواكشوط: ثمن الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون، مساء الاثنين ، التشاور والتنسيق المنتظم بينهما.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، بحث الرئيسان في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وأضافت الوكالة: “ثمن الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي التشاور والتنسيق المنتظم بينهما على جميع الأصعدة، وخصوصا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ووفق المصدر نفسه أكد الرئيسان في ختام الاتصال الهاتفي عزمهما العمل سويا على تنمية وتنويع علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

وتعززت العلاقات الموريتانية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط البلدان بخطوط تجارية بحرية وجوية وبنوك.

ويستعد البلدان لافتتاح أول معبرين بريين ثابتين، وإطلاق منطقة للتبادل التجاري الحر، وبناء طريق بري بطول نحو 800 كلم، إلى جانب تنفيذ مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والتدريب.

(الأناضول)