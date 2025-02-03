الرئيسة المكسيكية تنتظر رد ترامب على اقتراحها إجراء حوار

مكسيكو: أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الأحد، أنها تنتظر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اقتراحها إجراء حوار بعد قراره فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على الصادرات المكسيكية، مضيفة أنها ستُفصّل رد مكسيكو صباح الاثنين.

وفي “رسالة إلى الشعب المكسيكي” نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شينباوم “أقترح أن ننتظر رد الرئيس ترامب على مقترحنا”.

ووعدت بأن تفصّل صباح الاثنين “الإجراءات الأولى” التي تنوي اتخاذها ردا على قرار ترامب الأحادي.

وكانت شينباوم أعلنت السبت عن “تدابير جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك”، دون أن تخوض في تفاصيل.

كما اقترحت شينباوم السبت على نظيرها الأمريكي تشكيل “مجموعة عمل تضم أفضل فرق الأمن والصحة العامة لدينا” للعمل على قضيتي تهريب المخدرات والهجرة. فالتراخي المزعوم للمكسيك وكندا في هاتين القضيتين هو السبب الذي قدّمه الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية على شريكيه في اتفاقية التجارة الحرة السارية المفعول منذ عام 2020.

وشددت شينباوم على أن “المكسيك لا تريد المواجهة”، مذكرة بشعارها “تنسيق، نعم. تبعية، لا”.

وقالت الرئيسة اليسارية القومية “لا نحل المشاكل من خلال فرض رسوم جمركية”. وتعدّ بلادها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وأضافت الرئيسة في رسالتها “لقد مضى 30 عاما على عدم وجود هذه (الرسوم الجمركية) لأن لدينا معاهدة للتجارة الحرة”، في إشارة إلى المعاهدة التي تجمع كندا والولايات المتحدة والمكسيك منذ النسخة الأولى لها في 1 كانون الثاني/يناير 1994. وشددت شينباوم على أن المعاهدة الأخيرة وقّعها ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه (2017-2021).

وكررت الرئيسة المكسيكية في رسالتها عناصر البيان اللاذع الذي نشرته في اليوم السابق ردا على قرار ترامب.

ووصفت الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكية للحكومة المكسيكية بأنها مرتبطة بـ”الجريمة المنظمة” المتمثلة في عصابات المخدرات بأنها تصريحات “غير مسؤولة” و”افتراء”. وقالت إن “السيادة غير قابلة للتفاوض”، محذرة الولايات المتحدة من أي تدخل في المكسيك.

وقالت لملايين المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بعد وعد ترامب بطرد جماعي للأجانب “هنا رئيستكم وشعب بكامله يدافع عنكم. إذا كنت ترغبون بالعودة إلى المكسيك، فسنرحب بكم بأذرع مفتوحة”.

وأعلن ترامب الأحد أنه سيجري محادثات صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات من كلا البلدين.

وقال ترامب للصحافة قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا “سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو صباح الغد (الاثنين)، وسأتحدث أيضا مع المكسيك صباح الغد. لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون”.

(أ ف ب)