سياسة | دولي

الرئيسي الصيني يدعو جميع أطراف الصراع في غزة لوقف فوري لإطلاق النار

21 - نوفمبر - 2023

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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بكين: ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث جميع أطراف النزاع في غزة اليوم الثلاثاء على وقف إطلاق النار فورا وكذلك كل الهجمات ضد المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة.

وأضاف شي خلال قمة بريكس أن من المهم أيضا ضمان المرور الآمن والسلس للمواد الإغاثية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف الترحيل القسري وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الوقود.

(رويترز) 


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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 3:44 م

    ههه سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت من قتلة شعب الايغور المسلم، شعب فلسطين يباد في غزة العزة و هم يساوون بين الضحية والجلاد، تعسا وألف ألف تعس ونحس لأمة المليار التي استنجدت بالتنين الأصفر الصيني يا عيني وملة الكفر واحدة 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥

    رد

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