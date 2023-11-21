الرئيسي الصيني يدعو جميع أطراف الصراع في غزة لوقف فوري لإطلاق النار

بكين: ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث جميع أطراف النزاع في غزة اليوم الثلاثاء على وقف إطلاق النار فورا وكذلك كل الهجمات ضد المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة.

وأضاف شي خلال قمة بريكس أن من المهم أيضا ضمان المرور الآمن والسلس للمواد الإغاثية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووقف الترحيل القسري وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الوقود.

(رويترز)



