الرئيس أردوغان: نقف بجانب المظلومين في غزة دون تراجع 

أنقرة: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيد موقف أنقرة المساند “بقوة” ودون تراجع، للمظلومين والمتضررين الفلسطينيين من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

الرئيس أردوغان أضاف أنه خلال جولته الآسيوية التي شملت إندونيسيا وماليزيا وباكستان الأسبوع الماضي، بحث قضايا إقليمية أيضا، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة وسوريا.

وأوضح أنه أكد خلال لقاءاته ومباحثاته هناك عدم السماح “للخطة غير الإنسانية وغير الشرعية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن محاولات التهجير هذه والمخطط لها من قبل الإدارة الأمريكية، تأتي بتشجيع من إسرائيل.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

وتماشيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)