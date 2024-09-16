الرئيس أردوغان يشارك أغنية عن “المقاطعة” عبر حسابه على منصة “إكس” دعما لفلسطين- (فيديو)

أنقرة: شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيديو لأغنية بعنوان “المقاطعة” منتجة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي دعما لفلسطين.

ونشر الرئيس أردوغان الفيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، الاثنين.

وقال في منشوره: “سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا”.

وأضاف أردوغان: “سندعم مقاومتهم النبيلة والمشرفة دائما”.

الأغنية التي تحمل عنوان “المقاطعة” أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوجال أرزان حاجي أوغولاري.

ويتضمن الفيديو مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات.

كما يحتوي المقطع على دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، بجانب مشاهد من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن نضال بلاده سيستمر حتى تستعيد فلسطين حريتها الكاملة.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، أرفقه بمقطع الأغنية التي نشرها الرئيس أردوغان عن “المقاطعة”.

وقال ألطون إن تركيا ستواصل بذل الجهود للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والوقوف إلى جانبهم في كل مجال.

وتابع: “سنتخذ بكل تصميم كل خطوة ضرورية لوضع حد لموقف إسرائيل الذي لا يعترف بقانون، وسيستمر نضالنا حتى تستعيد فلسطين حريتها الكاملة”.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir.… https://t.co/W90NDwSBqL — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 16, 2024

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)