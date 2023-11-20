رئيس الأرجنتين المنتخب: سأوزر أمريكا وإسرائيل قبل تولي مهامي

بوغوتا: أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، الاثنين، عن اعتزامه زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل توليه منصبه الجديد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال ميلي، الاثنين، لإذاعة “راديو ميتري” المحلية: “رحلتي الأولى (الخارجية) ستكون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأزور إسرائيل أيضا. هذه هي الرحلات الأولى التي سأقوم بها، وكلها ستكون قبل تولي مهامي”.

والاثنين، فاز مرشح حزب “تنمية الحرية” خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وبحسب النتائج الأولية التي صدرت الاثنين، حصل منافس ميلي، وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا، على نحو 44.31 بالمئة من الأصوات.

وبحسب الجهات الرسمية، فقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت الذي جرى أمس الأحد، 76 بالمئة.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

يشار إلى أن ميلي كان قد وعد في حملته الانتخابية بنقل سفارة الأرجنتين في تل أبيب إلى القدس في حال فوزه بالرئاسة.

في السياق، هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ميلي بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالأرجنتين، مرفقا في تغريدة على منصة إكس، صورة لميلي وهو يحمل بيده العلم الإسرائيلي.

(الأناضول)