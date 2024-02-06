سياسة | دولي

الرئيس الأرجنتيني يعلن عن “خطة” لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس- (فيديوهات)

منذ 32 دقيقة

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القدس: أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء فور وصوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب “خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية”.

ووفق بيان الخارجية الأرجنتينية: “استقبل وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس الأرجنتين خافيير مايلي لدى وصوله في أول زيارة دبلوماسية له كرئيس للأرجنتين”.

وأضاف: “شكر الوزير كاتس الرئيس على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف أنه الآن وفور وصوله إلى دولة إسرائيل هو الوقت المناسب للإعلان عن نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس”.

وأردف البيان: “وردا على ذلك، أعلن الرئيس مايلي قراره بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس”.

وتابع: “شكر وزير الخارجية كاتس الرئيس مايلي على دعمه لدولة إسرائيل وعلى مجيئه لتعزيز الشعب اليهودي ودولة إسرائيل في مواجهة هجوم حماس”.

من جهته قال وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة على منصة اكس: “أبارك لصديقي الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي على قرار نقل السفارة إلى القدس” وفق تعبيره.

(وكالات)

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