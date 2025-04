الرئيس الألماني يصدر قراره بحل البرلمان.. الطريق نحو انتخابات مبكرة في 23 فبراير

برلين- “القدس العربي”: في لحظة حاسمة من تاريخ السياسة الألمانية، أعلن الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم، الجمعة، قراره بحل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث فقد المستشار أولاف شولتس دعم الأغلبية البرلمانية، ما أدى إلى انهيار ائتلافه الحكومي المعروف بـ”إشارة المرور”.

وكان المستشار أولاف شولتس قد خسر تصويت الثقة في البرلمان، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة متوقعة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. وقد دفع هذا الانهيار المستشار إلى طلب حل البرلمان وفقاً للمادة 68 من الدستور الألماني، التي تمنح رئيس الدولة صلاحية اتخاذ هذا القرار في حال فقدان الثقة بالمستشار.

وبعد طلب شولتس، أجرى الرئيس شتاينماير سلسلة من المشاورات مع قادة الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان في محاولة لتشكيل أغلبية سياسية مستقرة. إلا أن تلك الجهود لم تؤدِ إلى أي نتائج ملموسة، ما جعل خيار الانتخابات المبكرة الخيار الوحيد لإعادة الاستقرار السياسي في البلاد.

بدأت الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما انهار ائتلاف “إشارة المرور” بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تشكيله. هذا الائتلاف الذي كان يُنظر إليه كرمز للتنوع السياسي والتعاون بين الأحزاب الثلاثة الكبرى، انهار تحت وطأة الخلافات حول قضايا رئيسية مثل السياسات الاقتصادية، وحماية البيئة، وميزانية الدفاع.

NOW – German president Steinmeier (SPD) on the upcoming election: “External influence is a danger to democracy, whether it is covert… or open and blatant, as is currently being practiced particularly intensively on the platform X.” pic.twitter.com/s1miQwyzC3

— Disclose.tv (@disclosetv) December 27, 2024