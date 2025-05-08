الرئيس الأمريكي: “اتفاق تجاري ضخم” سيتم الإعلان عنه الخميس

واشنطن: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن الخميس عن “اتفاق تجاري ضخم” مع “دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير”، من دون أن يسميها.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، أنه سيعلن عن الاتفاق خلال مؤتمر صحافي سيُعقد في البيت الأبيض في الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ).

وأضاف أن هذا الاتفاق سيكون “الأول من بين (اتفاقات) كثيرة”، مستخدما الأحرف الكبيرة كعادته، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه.

من جهتها، رجّحت صحيفة نيويورك تايمز أن يكون البلد المقصود بكلام ترامب هو المملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وترامب أجريا في نهاية شهر مارس/آذار “مفاوضات مثمرة”، كما وصفاها يومها.

كما استبعد الرئيس الأمريكي خفض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين مقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا.

وخلال فعالية في البيت الأبيض، أشار أحد المراسلين إلى أن الصين طلبت تخفيضا كبيرا للرسوم الجمركية قبل بدء المحادثات، وسأل ترامب عما إذا كان على استعداد للامتثال لذلك، فأجاب الرئيس الأمريكي: “لا”.

كما رفض ترامب التلميحات إلى أن الولايات المتحدة هي التي بادرت بالمحادثات المزمع إجراؤها في سويسرا، قائلا إن بكين بحاجة إلى “العودة ودراسة ملفاتها”. وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات خلال مراسم أداء اليمين للسفير الأمريكي الجديد لدى الصين، ديفيد بيردو، وهو سيناتور سابق من ولاية جورجيا وصفه ترامب بأنه صديق.

ومن المتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة النزاع التجاري المستمر، وفقا لما ذكرته حكومتا البلدين. ومن المقرر أن يترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “لقد اتفقنا على التحدث، ثم سنتفق يومي السبت والأحد على ما سنتحدث عنه. إحساسي هو أن هذا سيكون حول خفض التصعيد، وليس حول الصفقة التجارية الكبيرة”.

ومنذ عودته إلى السلطة، أحدث ترامب زلزالا اقتصاديا، ولا سيما مع ما أطلق عليه شخصيا “يوم التحرير” في الثاني من نيسان/أبريل عندما فرض رسوما جمركية باهظة على واردات بلاده من دول العالم كافة ولا سيما من الصين.

(وكالات)