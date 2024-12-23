سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى لإصابته بالحمى- (تدوينة)

23 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: دخل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (78 عاما) المستشفى اليوم الإثنين، بسبب إصابته بحمى، حسبما قال نائب رئيس مكتبه.

وذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن وضعه ليس خطيرا.

وكتب أنجيل أورينا على منصة إكس “دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى”.

وأضاف “هو في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها”.

(رويترز)

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