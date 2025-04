الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى لإصابته بالحمى- (تدوينة)

واشنطن: دخل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (78 عاما) المستشفى اليوم الإثنين، بسبب إصابته بحمى، حسبما قال نائب رئيس مكتبه.

وذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن وضعه ليس خطيرا.

وكتب أنجيل أورينا على منصة إكس “دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى”.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.

