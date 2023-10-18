نتنياهو يشيد بـ”دعم بايدن المطلق” بعد وصوله إلى إسرائيل “لإظهار التضامن”- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على “دعمه المطلق” لإسرائيل في حرب غزة وقال إن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل 1400 إسرائيلي.

وقال لبايدن في تصريحات نقلها التلفزيون “في السابع من أكتوبر قتلت حماس 1400 إسرائيلي وربما أكثر”. ودعا الدول للوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تشن ما وصفها بأنها حرب “بين قوى الحضارة وقوى الهمجية”.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وتأتي زيارة بايدن غداة استشهاد مئات الأشخاص في مستشفى في قطاع غزة بقصف إسرائيلي. وأعرب بايدن الثلاثاء عن “حزنه العميق” لهذه المأساة.

ونزل بايدن من الطائرة وسط قوة أمنية كبيرة، وعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ على المدرج.

ونقل مكتب هرتسوغ عنه قوله لبايدن “مرحبا سيدي الرئيس. بارك الله فيكم على حماية إسرائيل”.

🚨عناق بين بايدن ونتنياهو في تل ابيب

pic.twitter.com/XvtdR1aPpg — اوبزيرفر | (@B667i) October 18, 2023

(وكالات)