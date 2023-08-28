الرئيس الأمريكي يدين الهجوم العنصري في فلوريدا

ميامي: أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الهجوم العنصري الذي أطلق فيه رجل أبيض النار على ثلاثة من السود وقتلهم في متجر في جاكسونفيل يوم السبت- وهو نفس اليوم الذي احتفلت فيه البلاد بالذكرى الستين لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن.

ونقلت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية عن بيان لبايدن يوم الأحد جاء فيه “حتى ونحن نواصل البحث عن إجابات، يجب أن نقول بوضوح وقوة إن تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا”.

وتابع “يجب أن نرفض العيش في بلد حيث تذهب عائلات السود إلى المتجر أو يذهب الطلاب السود إلى المدرسة في خوف من التعرض لإطلاق النار بسبب لون بشرتهم”.

وقال بايدن إن سلطات إنفاذ القانون تتعامل مع إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية محتملة وعملا من أعمال الإرهاب الداخلي.

جاءت تعليقاته بعد يوم من قيام رجل أبيض بإطلاق النار على ثلاثة من ذوي البشرة السمراء وقتلهم داخل متجر في جاكسونفيل في شمال شرق فلوريدا.

(د ب أ)