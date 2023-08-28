سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي يدين الهجوم العنصري في فلوريدا

منذ 20 دقيقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر كنيسة الثالوث المقدس الكاثوليكية في واشنطن

حجم الخط
0

ميامي:  أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الهجوم العنصري الذي أطلق فيه رجل أبيض النار على ثلاثة من السود وقتلهم في متجر في جاكسونفيل يوم السبت- وهو نفس اليوم الذي احتفلت فيه البلاد بالذكرى الستين لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن.

ونقلت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية عن بيان لبايدن يوم الأحد جاء فيه “حتى ونحن نواصل البحث عن إجابات، يجب أن نقول بوضوح وقوة إن تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا”.

وتابع “يجب أن نرفض العيش في بلد حيث تذهب عائلات السود إلى المتجر أو يذهب الطلاب السود إلى المدرسة في خوف من التعرض لإطلاق النار بسبب لون بشرتهم”.

وقال بايدن إن سلطات إنفاذ القانون تتعامل مع إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية محتملة وعملا من أعمال الإرهاب الداخلي.

جاءت تعليقاته بعد يوم من قيام رجل أبيض بإطلاق النار على ثلاثة من ذوي البشرة السمراء وقتلهم داخل متجر في جاكسونفيل في شمال شرق فلوريدا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المؤبد لشاب أمريكي نفذ مذبحة بدوافع عنصرية- (فيديو)
15 - فبراير - 2023
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أمريكي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
27 - يناير - 2023
المخرجة مارغريت براون تفضح إرث العبودية والعنصرية في أمريكا
24 - نوفمبر - 2022
الحكم على الضابط الأمريكي السابق تشوفين بالسجن 21 عاما لانتهاك حقوق فلويد
7 - يوليو - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية