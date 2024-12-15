 الرئيس الأوكراني: أصدرت تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا، بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وخاصة من خلال البرنامج الإنساني “الحبوب من أوكرانيا”.

وأضاف: “وجهت الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة”.

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط ولكن ليس إلى سوريا.

وقالت مصادر روسية وسورية، يوم الجمعة، إن سوريا اعتادت على استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد الأسد، لكن إمدادات القمح الروسية توقّفت بسبب حالة الضبابية في ما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.

وتأثرت صادرات أوكرانيا بالغزو الروسي في فبراير شباط 2022، إذ حد بشدة من الشحنات المرسلة عبر البحر الأسود.

وكسرت أوكرانيا، منذ ذلك الحين، ما كان حصاراً بحرياً بحكم الأمر الواقع، وأعادت إرسال الصادرات من موانئ أوديسا جنوب البلاد.

(رويترز)