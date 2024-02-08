 الرئيس الأوكراني: إعفاء قائد الجيش من منصبه

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قائد الجيش فاليري زالوجني
كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه.
(د ب ا)
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