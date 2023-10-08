سياسة | دولي

الرئيس الأوكراني يدعو زعماء العالم إلى التضامن مع إسرائيل- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي- (رويترز)

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كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة “الهجوم الإرهابي” الذي نفذته حركة “حماس” الفلسطينية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالانتقام القوي” بعد الهجوم المباغت الذي شنته “حماس” وأسفر عن مقتل أكثر من 300 إسرائيلي في أكثر الأيام عنفاً في تاريخ إسرائيل منذ نصف قرن.

وقال زيلينسكي، الذي يخوض جيشه قتالاً ضد الغزو الروسي منذ 19 شهراً إن إسرائيل لها “كل الحق” تماماً مثل أوكرانيا في حماية نفسها.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي: “لتكن قيمة الحياة الإنسانية وعدم التسامح مع الإرهاب هي المبادئ التي ستوحد العالم أجمع في النهاية”.

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل منذ بدء الغزو الروسي، في فبراير شباط 2022. وفي حين أرسلت إسرائيل أطناناً من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا رفض نتنياهو باستمرار إمداد كييف بالأسلحة.

ونشر الجيش الأوكراني مقطعاً مصوراً، السبت، يظهر فيه جنود أوكرانيون ينددون بهجوم “حماس” ويعلنون الدعم لإسرائيل.

 (رويترز)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 8:15 ص

    وقاحة ما بعدها وقاحة ……!

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  2. يقول Tayseer Thaher:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 8:19 ص

    عاشت حماس

    رد

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