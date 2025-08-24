الرئيس الأيرلندي: الصراع في غزة “فترة مأساوية” في تاريخ العالم

دبلن: قال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغنز، إن الصراع في غزة يقع في “مدى عدم المساءلة”، واصفا الصراع المستمر بأنه “فترة مأساوية” في تاريخ العالم.

وقالت هيئة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن المجاعة تحدث في مدينة غزة وقد تنتشر جنوبا، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

يأتي هذا بعد أسابيع من تحذيرات جماعات الإغاثة من أن القيود المفروضة على المساعدات تؤدي إلى التجويع بين الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع راديو آر.تي.إي 1 وهو يستعد للتنحي عن منصبه، الذي شغله منذ عام 2011، قال هيغنز إن نطاق عدم المساءلة هو “أخطر تهديد للديمقراطية”.

وقال: “نحن في مدى عدم المساءلة”. وتابع: “ونحن في لحظة استثنائية حيث يوجد ثلاثة أعضاء في مجلس الوزراء (الإسرائيلي) مهتمون صراحة بعدم الشرعية، لكنهم لا يكترثون بالقانون الدولي”.

وأضاف: “الشيء الآخر الذي يقترح الآن هو، في الواقع، قطع الصلة بين الضفة الغربية وغزة”.

وقال إن “مدى عدم المساءلة هو أخطر تهديد للديمقراطية”.

وأضاف: “لا يمكنك استخدام الإبادة الجماعية التي تحدث [في غزة] كإلهاء عن القضايا السياسية المهملة التي تم إهمالها لفترة طويلة”.

وأوضح: “الشيء الرئيسي، في رأيي، هو إعادة التأكيد العالمي على أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقال: “لقد كنت أوضح مؤخرا كيف يوجد في الميثاق آلية تسمى الفصل السابع، حيث إذا أيدتها نسبة معينة من لجنة الجمعية العامة، حتى لو استخدم مجلس الأمن حق النقض لمنعها، يمكن للأمين العام أن يطلب تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

وأدان هيغنز يوم الجمعة المجاعة في مدينة غزة، قائلا إن الإعلان لم يكن مفاجئا.

(د ب أ)