سياسة | دولي

الرئيس الإسرائيلي: زعيم “حماس” مطلوب حيّاً أو ميّتاً.. كل شيء يبدأ وينتهي مع السنوار

26 - مارس - 2024

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تل أبيب: يرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار هو العمود الفقري في حرب غزة والمفتاح لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ في القدس، اليوم الثلاثاء: “في النهاية ليس هناك خيار، علينا أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار- حيّاً أو ميّتاً- حتى نتمكن من إعادة المحتجزين.

وتابع الرئيس الإسرائيلي أن الواقع واضح: “كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار“.

وأضاف: “هو الذي اتخذ قرار هجوم تشرين الأول/أكتوبر. وهو يسعى لسفك دماء الأبرياء منذ ذلك الحين. وهو الذي يهدف إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وتدنيس شهر رمضان، وفعل كل ما من شأنه تحطيم العيش المشترك في البلاد والمنطقة بالكامل، لزرع الفتنة بيننا وبين العالم أجمع”.

(د ب أ)

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  1. يقول علي إبراهيم:
    مارس 26, 2024 الساعة 3:13 م

    حمداً لله، كذبكم بدى واضحاً للعالم اجمع. انتم فعلا حثالات الامم، لا قيم، لا اخلاق، لا انسانية. متى نتحرر من قذارتكم؟!

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  2. يقول ابوعمر:
    مارس 26, 2024 الساعة 4:05 م

    السينوار ..أو يحي أو أبوابراهيم..سيعلمكم الاخلاق والاداب والعفة والانفة والرجولة…

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  3. يقول غازي:
    مارس 26, 2024 الساعة 4:48 م

    لن يعم السلام في العالم ما لم يتم التخلص من المستوطنين الصهاينة النازيين و طردهم من ارض فلسطين و شحنهم الى اوطانهم الاصلية في اوروبا . لقد نهبوا ارضا من شعبها الاصلي و لكن الشعب الفلسطيني سيحرر فلسطين و ينهي المشروع الاستعماري الخبيث .

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  4. يقول ابو نواس من العراق:
    مارس 26, 2024 الساعة 5:20 م

    قمة بالغباء ….يختارون دائما الطريق المتعرج للوصول إلى غايتهم المرحلية الانية…يذهبون إلى دول الانبطاح للتحاور معهم ايهاما منهم بايجاد حل للقضية الفلسطينية…لايحاوروون اصحاب القضية نفسها للاتفاف عليها .يعرفون جيدا أن هذه الانظمة منبوذة من شعوبها نفسها…يريدون القضاء على شخص واحد للوصول إلى الحل الذي هم يريدونه..والتجربة الاخيرة بغزة كانت شاهد للجميع أن الفلسطينيون قد ابدوا المقاومة البطولية…وحتى الشخص الذي يتحاورون معه بالضفة الغربية قد تجاوزه المواطن الفلسطيني البسيط…السنوار سيرحل….الاهذا هو الحل….إن متأكد سبولد محله الف سنوار….قسما نحن

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  5. يقول علي حسين أبو طالب:
    مارس 26, 2024 الساعة 5:31 م

    ” إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ” .

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  6. يقول مليك الجزائري:
    مارس 26, 2024 الساعة 5:53 م

    حفظ الله تعالى السنوار و اصحابه ..مثل السنوار نفتخر ارعب الصهاينة و حلفاءهم

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  7. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    مارس 26, 2024 الساعة 6:09 م

    – أمّا العكس فهو الصحيح :
    مطلوب حياً او ميتاً النذل السفاح النازي الصهيوني النتن ياهو وحكومته،
    إذا في عدل وعدالة.

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  8. يقول عيسى:
    مارس 26, 2024 الساعة 7:26 م

    لن تذهب آهات ثكالى غزة_العزة، سدا، ولن ننسى، وحين يأذن الله، تتغير موازين القوى، ذاك يوم آت.

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  9. يقول إبسا الشيخ:
    مارس 27, 2024 الساعة 6:27 ص

    أنت أيضا كرئيس لكيان الإبادة مطلوب حيا أو ميتا

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