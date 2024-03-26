الرئيس الإسرائيلي: زعيم “حماس” مطلوب حيّاً أو ميّتاً.. كل شيء يبدأ وينتهي مع السنوار

تل أبيب: يرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار هو العمود الفقري في حرب غزة والمفتاح لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ في القدس، اليوم الثلاثاء: “في النهاية ليس هناك خيار، علينا أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار- حيّاً أو ميّتاً- حتى نتمكن من إعادة المحتجزين.

وتابع الرئيس الإسرائيلي أن الواقع واضح: “كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار“.

وأضاف: “هو الذي اتخذ قرار هجوم تشرين الأول/أكتوبر. وهو يسعى لسفك دماء الأبرياء منذ ذلك الحين. وهو الذي يهدف إلى تصعيد الوضع الإقليمي، وتدنيس شهر رمضان، وفعل كل ما من شأنه تحطيم العيش المشترك في البلاد والمنطقة بالكامل، لزرع الفتنة بيننا وبين العالم أجمع”.

(د ب أ)