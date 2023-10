الرئيس الإسرائيلي: “لا يوجد مدنيون في غزة” ويبرر الجرائم المروعة بحقهم- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

اعتبر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ضالعون في الحرب، مبررا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقهم.

وقال هرتسوغ إن “هناك أمة كاملة تتحمل المسؤولية” في إشارة إلى المدنيين بقطاع غزة، مضيفا: “ليس صحيحا أن المدنيين غير ضالعين في الأمر” من خلال عدم الانتفاض ضد نظام حماس في غزة، وفق تعبيره.

وزعم هرتسوغ أن الجيش الإسرائيلي يعمل عسكريا ضد قطاع غزة “وفق قواعد القانون الدولي”، وقال: “نحن في حرب، وندافع عن بيوتنا.. وسنحارب حتى نكسر ظهرهم” بحسب مزاعمه.

تأتي هذه التصريحات التي تبرر جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة، في وقت ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2329 شهيدا، ونحو 9 آلاف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، جراء القصف الهمجي الذي تشنّه الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأسفر القصف أيضا عن تدمير منطاق بكاملها وتسويتها بالأرض، وشطب عشرات العائلات من السجل المدني، نتيجة استشهاد جميع أفرادها.

🇮🇱🇵🇸 Israel’s President claims there are “no innocents” in the Gaza Strip.

Keep in mind, 44% of Gaza’s population of 2 MILLION civilians are 14 years old or younger. pic.twitter.com/cvHo694AiT

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 14, 2023