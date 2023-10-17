الرئيس الإسرائيلي يحذر من هجمات معادية للسامية في جميع أنحاء العالم

تل أبيب: حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ من تزايد الهجمات المعادية للسامية، في ضوء الهجمات التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية المضادة.

وقال هيرتسوغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء: “نحن في حالة تأهب قصوى في ضوء تزايد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم”، مضيفاً أن الجاليات اليهودية “بحاجة إلى حماية أكبر”.

وذكر هيرتسوغ أن هناك تحالفاً من “الكراهية والشر” يتكون من إيران و”حماس” وميليشيا “حزب الله” اللبناني وجماعات أخرى تحاول “تحريض العناصر المتطرفة في المجتمع الإسلامي” وإثارة الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع.

(د ب أ)