الرئيس الإسرائيلي يدعم قواته بالكتابة على صاروخ مُعدّ لاستهداف غزة- (صورة)

القدس: ظهر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، في صورة وهو يدوّن عبارة “نعتمد عليكم”، على أحد الصواريخ المعدّة لاستهداف قطاع غزة.

جاء تدوين هذه الكلمات خلال تفقّده لقوات الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة، وفق تغريدة نشرها هرتسوغ على منصة “إكس”، مساء الإثنين.

وأشاد هرتسوغ، في تغريدته، بـ “كتائب الاحتياط المتواجدة على حدود قطاع غزة”، قائلاً إنهم “ظلّوا بعيدين عن المنزل لمدة 80 يوماً، ويواجهون جميع التحديات بإحساس كبير بالمهمة”.

Le président israélien Yitzhak Herzog vient signer un obus aux côtés des criminels de guerre.

Combien de civils palestiniens vont être tués par cet obus ?

Au plus haut niveau de l’état israélien le génocide est validé politiquement.

Honte à ceux qui sont silencieux. pic.twitter.com/s9cDKKxHha — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 25, 2023

وأوضح أنه يتوجب على إسرائيل أن “تمنحهم وعائلاتهم الدعم الكامل أثناء وجودهم في الجبهة، وعند عودتهم إلى المدينة”.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لصواريخ قبل قصف قطاع غزة بها، مدوّن عليها أسماء نشطاء أجانب وعرب عُرفوا بانتقاد تل أبيب.

אין על עם ישראל! מי שרוצה להבין את רוח העם – שייפגש עם המילואימניקים שלנו. ראינו היום בגדודי המילואים שנמצאים בגבול עם רצועת עזה את הפסיפס הישראלי הכי מרהיב. את הסולידריות והלכידות הכי מרשימות. את המחויבות למשימה בצורה הכי מחייבת. כבר 80 ימים הם הרחק מהבית, מתמודדים עם כל… pic.twitter.com/23EPbsX79D — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 25, 2023

وأثارت صور الجيش، التي تضمنت أسماء نشطاء، مثل “أندرو تيت، وجاكسون هينكل، ومحمد حجاب”، استياء وغضب ناشطين عرب وأجانب.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى الإثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)