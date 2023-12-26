سياسة | دولي

الرئيس الإسرائيلي يدعم قواته بالكتابة على صاروخ مُعدّ لاستهداف غزة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

صورة للرئيس الإسرائيلي مع الرئيس الألماني شتاينماير في كيبوتس بئيري في 27 نوفمبر الماضي- رويترز

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القدس: ظهر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، في صورة وهو يدوّن عبارة “نعتمد عليكم”، على أحد الصواريخ المعدّة لاستهداف قطاع غزة.
جاء تدوين هذه الكلمات خلال تفقّده لقوات الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة، وفق تغريدة نشرها هرتسوغ على منصة “إكس”، مساء الإثنين.
وأشاد هرتسوغ، في تغريدته، بـ “كتائب الاحتياط المتواجدة على حدود قطاع غزة”، قائلاً إنهم “ظلّوا بعيدين عن المنزل لمدة 80 يوماً، ويواجهون جميع التحديات بإحساس كبير بالمهمة”.

وأوضح أنه يتوجب على إسرائيل أن “تمنحهم وعائلاتهم الدعم الكامل أثناء وجودهم في الجبهة، وعند عودتهم إلى المدينة”.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لصواريخ قبل قصف قطاع غزة بها، مدوّن عليها أسماء نشطاء أجانب وعرب عُرفوا بانتقاد تل أبيب.

وأثارت صور الجيش، التي تضمنت أسماء نشطاء، مثل “أندرو تيت، وجاكسون هينكل، ومحمد حجاب”، استياء وغضب ناشطين عرب وأجانب.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى الإثنين، 20 ألفاً و674 شهيداً، و54 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    ديسمبر 26, 2023 الساعة 9:35 ص

    لو فعلها أي مسؤول عربيّ لقالوا إنه إرهابيّ وداعم للإرهاب ومتطرّف ويسعى للقتل…ويجب محاربته وإدخاله في القائمة السوداء ومنعه من السفر وحجز أمواله في بنوك الغرب والشرق وووو قائمة من التهم الجاهزة اليوم والغد.تمتدّ إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد.لذلك نقول ونكرر أنّ طوفان الأقصى كشف عورات الجميع في السياسة وغير السياسة؛ ونصر يوم السابع من تشرين أوّل 2023 ضرورة لإعادة التوازن إلى شؤون الأرض؛ بعدما انحرف محورها
    نحو اللاتوازن بسبب العلل الإمبرياليّة والصهيونيّة ذات المرض.

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