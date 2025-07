الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدًا من أئمة أوروبا برئاسة التونسي الأصل حسن شلغومي- (فيديو)

القدس: استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الإثنين، في القدس وفدًا من رجال الدين المسلمين القادمين من أوروبا، في لقاء ناقش التعايش بين الأديان، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال هرتسوغ في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “استضفت، هذا الصباح، في مقر الرئاسة قيادات مسلمة مهمة من أنحاء أوروبا”.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي بالوفد، الذي ترأسه الإمام الفرنسي من أصل تونسي حسن شلغومي، لاختياره طريق “بناء الجسور، والحوار، والإيمان”، في وقت يشهد فيه العالم “توترًا بين اليهود والمسلمين”، حسب تعبيره.

“You represent the world of brotherhood, humanity, and liberty”. The words of Imam Hassen Chalghoumi from France to me today.

I was moved and inspired to meet him and a delegation led by @elnet_global of Imams and Muslim community leaders from across Europe. They stand bravely… pic.twitter.com/gpJja2tQne

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 7, 2025