سياسة | دولي

الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدًا من أئمة أوروبا برئاسة التونسي الأصل حسن شلغومي- (فيديو)

منذ 18 دقيقة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ  في برلين. 12 مايو 2025. ا ف ب

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القدس: استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الإثنين، في القدس وفدًا من رجال الدين المسلمين القادمين من أوروبا، في لقاء ناقش التعايش بين الأديان، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال هرتسوغ في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “استضفت، هذا الصباح، في مقر الرئاسة قيادات مسلمة مهمة من أنحاء أوروبا”.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي بالوفد، الذي ترأسه الإمام الفرنسي من أصل تونسي حسن شلغومي، لاختياره طريق “بناء الجسور، والحوار، والإيمان”، في وقت يشهد فيه العالم “توترًا بين اليهود والمسلمين”، حسب تعبيره.

ويُعد شلغومي، إمام ضاحية درانسي في باريس، من الشخصيات المثيرة للجدل، وقد شارك سابقًا في مظاهرات دانت الهجوم الذي شنّته حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الزائر ضم رجال دين من فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وجاءت الزيارة بتنظيم من منظمة “إلنت” (شبكة الريادة الأوروبية)، التي تعنى بتعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل.

يُذكر أن المنظمة ذاتها كانت قد نظمت، في آذار/مارس الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، مسيرة تحت شعار: “من أجل الجمهورية: فرنسا ضد النزعة الإسلامية”، وشارك فيها نحو ألفي شخص، من بينهم شخصيات عامة من تيارات اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

(أ ف ب)

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