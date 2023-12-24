سياسة | دولي

الرئيس الإسرائيلي ينبه إلى ضرورة: “إنهاء الصراعات والانقسامات الداخلية”

منذ 49 دقيقة

الرئيس الإسرائيلي  إسحق هرتسوغ

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تل أبيب: دعا الرئيس الإسرائيلي  إسحق هرتسوغ الإسرائيليين إلى الوحدة خلال الحرب في غزة، محذرا من أن الانقسام الداخلي سوف يساعد”العدو”. وقال هرتسوغ في خطاب ألقاه للأمة مساء اليوم الأحد، إن الحرب ضد حركة حماس ستكون “صعبة ومرهقة وطويلة ومؤلمة”. وأضاف قائلا”إن العدو ينتظر فقط أن يرى التصدعات الموجودة داخل صفوفنا، وأن نبدأ في قتال بعضنا البعض. كما أن أعداءنا يرون الخلافات، والنقاشات، والصراعات الذاتية، والصراعات السياسية – سواء في الأيام السابقة أو في الأيام التالية. “،وقال هرتسوغ “إنهم يحتفلون عندما يرون التصدعات بيننا.” وكان هرتسوغ يشير، من بين أمور أخرى، إلى تقارير عن وجود توترات بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل. وعلى عكس وزير الدفاع يوآف غالانت وقادة أجهزة المخابرات في البلاد، لم يعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن بأي مسؤولية شخصية عن الفشل في منع هجمات 7 تشرين الأول / أكتوبر التي نفذها مسلحو حماس. وتهم منتقدون نتنياهو بالعمل خلف الكواليس من أجل تحويل اللوم إلى آخرين، بما في ذلك القيادة العسكرية. وقال هرتسوغ إنه “يجب علينا ألا نعود إلى لغة الخطاب الذي كان سائدا في 6 تشرين الأول / أكتوبر”، قبل الهجوم عندما كانت البلاد منقسمة بشدة حول خطط بالغة الإثارة للجدل بخصوص إجراء إصلاحات قضائية من جانب الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو. وقال هرتسوغ إن كل من يسعى للقيام بذلك “يضر بالمجهود الحربي وأمن المواطنين الإسرائيليين”.

(د ب أ)

 

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