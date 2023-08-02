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الرئيس الإماراتي يصل الأردن في زيارة رسمية- (فيديو وصور)

منذ 19 دقيقة

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عمّان: استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات لدى وصوله إلى عمّان في زيارة رسمية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد جرت للرئيس الإماراتي في مطار ماركا العسكري مراسم استقبال رسمية، مشيرة إلى أن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين الإماراتيين يرافق الشيخ محمد بن زايد خلال  الزيارة.

وطبقا للوكالة، رافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بالزيارة.

(د ب أ)

 

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