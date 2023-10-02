الرئيس الإماراتي يصل قطر لحضور افتتاح معرض “إكسبو 2023 الدوحة”- (فيديوهات)

الدوحة- “القدس العربي”:

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر فعاليات معرض “إكسبو 2023 الدوحة”، الذي تنظمه الدولة على مدى الأشهر الستة المقبلة، بحضور دولي بارز، ومشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين من دول العالم.

وحضر إلى العاصمة القطرية الدوحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، الذي تقدم أمير قطر الشيخ تميم مستقبليه بمطار الدوحة الدولي. وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الرئيس الإماراتي قدم في زيارة للبلاد لحضور حفل افتتاح معرض “إكسبو 2023 الدوحة للبستنة”.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي في زيارة للبلاد لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. https://t.co/ET4I0tR7pb pic.twitter.com/ZiuhJ3t7N5 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 2, 2023

ويعد معرض إكسبو قطر للبستنة أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال البستنة والزراعة، وتستضيفه دولة قطر في الفترة من الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 28 مارس/آذار من العام المقبل.

ويشارك في إكسبو قطر للبستنة 2023 حوالي 80 دولة من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مشاركة هذه الدول في عروض وأجنحة تعكس تقدمها في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.

وشعار معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، يعكس الهدف في تشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر، وأن يكون منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي لمشاكل البيئة وتحديات الاستدامة.

وكشف الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة القطري، أن التحديات الكبرى للمناخ تتطلب تكاتف المجتمع الدولي ومبادرات عالمية، لذلك، سيعمل إكسبو 2023 الدوحة على إشراك المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه وتقديم مساهمات فاعلة من أجل تحقيق مستقبل مستدام. ولفت إلى أن دولة قطر تسعى، من خلال هذا التنظيم، إلى تعزيز مفهوم المدن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الابتكار في مجال البستنة مع التركيز على عناصر المناخ والمياه والتربة بدولة قطر.

وأضاف المسؤول القطري أن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سيكون محفزاً للاستثمارات الدولية وإطلاق المبادرات المعنية بوضع حلول ومخرجات بيئية مفيدة كإرث للبشرية وفرصة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الطبيعة الخضراء والرياضة وصحة الإنسان ورفاهيته.

ويناقش إكسبو الدوحة، على مدى 179 يوماً، 4 محاور رئيسية؛ “الزراعة الحديثة”، و”التكنولوجيا والابتكار”، و”الوعي البيئي”، و”الاستدامة”، من خلال الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي واستخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة.

ونجحت هيئة الأشغال العامة “أشغال” في تحقيق لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية، حيث حصد المبنى الرئيسي للمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الرقم العالمي لامتلاكه “أكبر سطح أخضر” في العالم، والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4,031 متر مربع.

وانطلق إكسبو أول مرة عام 1960، وكان أول معرض للبستنة، والذي بات يعرف بـ “إكسبو البستنة الدولي”، وفي نفس العام اعترف المكتب الدولي للمعارض بـ23 معرضاً دولياً للبستنة؛ حيث أقيم أول معرض للبستنة في هولندا تحت اسم معرض روتردام الدولي للبستنة، وذلك من 25 مارس/آذار إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 1960، لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة إكسبو البستنة.