الرئيس الإيراني: إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى- (فيديو)

الدوحة: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تريد السلام، لكن إذا ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته بلاده سيكون رد طهران أقسى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، الأربعاء، والتي يزورها للمشاركة في قمة حوار التعاون الآسيوي.

وفيما يتعلق الوضع في المنطقة، أفاد بزشكيان “نحن ضد إراقة الدماء بشكل مطلق، قلنا دائما إننا نريد السلام. لا نريد سفك الدماء في أي بلد. لكن إسرائيل تجبرنا على القيام بذلك”.

وردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران، أوضح بزشكيان أن “إسرائيل باغتيالها ضيفنا أجبرتنا على الرد، قامت بذلك في ليلة أدائي اليمين الرئاسي، لا يمكن لأي دولة أو جهة أن تقبل بذلك، لا يمكن لأي دولة أن تتطور أو تزدهر في ظل الحرب”.

وحول احتمال قيام إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني، أكد بزشكيان أنه “إذا قامت إسرائيل بالرد، سيكون ردنا أقسى”.

⚫️الرئيس الايراني مسعود بزشكيان من قطر: •اسرائيل اغتالت ضيفنا في طهران وطلبت منا الدول ضبط النفس وصبرنا لكن الاحتلال اصبح اكثر صلافة •إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة.

•سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا. pic.twitter.com/Z7ir52QX0c — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 2, 2024

و”ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران الثلاثاء عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

واغتالت إسرائيل نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم، فيما اغتيل هنية بقصف على مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران تل أبيب باغتياله.

(الأناضول)