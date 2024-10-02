سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني: إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى- (فيديو)

2 - أكتوبر - 2024

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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الدوحة: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تريد السلام، لكن إذا ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته بلاده سيكون رد طهران أقسى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، الأربعاء، والتي يزورها للمشاركة في قمة حوار التعاون الآسيوي.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يسار) يعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة

وفيما يتعلق الوضع في المنطقة، أفاد بزشكيان “نحن ضد إراقة الدماء بشكل مطلق، قلنا دائما إننا نريد السلام. لا نريد سفك الدماء في أي بلد. لكن إسرائيل تجبرنا على القيام بذلك”.

وردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران، أوضح بزشكيان أن “إسرائيل باغتيالها ضيفنا أجبرتنا على الرد، قامت بذلك في ليلة أدائي اليمين الرئاسي، لا يمكن لأي دولة أو جهة أن تقبل بذلك، لا يمكن لأي دولة أن تتطور أو تزدهر في ظل الحرب”.

وحول احتمال قيام إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني، أكد بزشكيان أنه “إذا قامت إسرائيل بالرد، سيكون ردنا أقسى”.

و”ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران الثلاثاء عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

واغتالت إسرائيل نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم، فيما اغتيل هنية بقصف على مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران تل أبيب باغتياله.

(الأناضول)

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  1. يقول DANIEL GALVAN:
    أكتوبر 2, 2024 الساعة 10:28 م

    تحية إجلال وإكبار وتقدير الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية 🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 28, 2024 الساعة 5:21 م

      إي والله، فأحرار إيران أفضل من عرب التطبيع والتنسيق يا بديع ✌️🇮🇷💪

  2. يقول واحد كده بس:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 1:54 ص

    الضربة القادمة من إسرائيل لإيران سوف تكون ضربة اقتصادية لمصافي النفط، علي إيران ضرب مشاريع الغاز الصهيوني ومنصات الغاز في البحر الابيض المتوسط،
    ملاحظة من خطابات الرئيس الإيراني الجديد يكثر من عبارات مثل نحن نريد السلام واجبرنا علي الرد وماشابة ذلك ،هذه العبارات تدل علي ضعف

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    1. يقول ابراهيم عبدالرحمن:
      أكتوبر 3, 2024 الساعة 8:55 م

      ليس ضعف، إنما هو اظهار المظلومية وإفشاء السلام.
      ايران تفتخر بالدهاء ومعرفة تدبير الأمور بدقة، بينما الصهاينة يفتخرون بصوريخ وتدمير البلاد.

  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 2:54 ص

    اعتقد أن القوة والحزم والدفع لردع العدو يأتي من آخرين في ايران. فلا داعي لتبرير الدفاع عن النفس مرة أمام عدة اعتداءات وجرائم ابادة بحق اخوة أمام امريكا والصهاينة والانكليز والألمان والفرنسيين والطليان واليابانيين…الخ، فالصهاينة يعرفوهم جميعا وسجلهم التاريخي الحافل بالإجرام. وفي المقابل الآخرون يعرفون ويدركون ما يفعله الصهيوني بأسلحتهم ودعمهم.

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  4. يقول Ilyas:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 6:26 ص

    ايران تعلم جيدا انها غير قادرة على حرب ضد اسرائيل ، ايران ضعيفة و خائفة ، دخلها الرعب . الرد الإيراني كان مسرحية لتحفض ماء وجهها .

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  5. يقول متتبع حر:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 6:49 ص

    تهديد على الفاضي…..وإرسال شهب نارية تضيء سماء فلسطين المحتلة…..هناك لعبة قدرة بين إيران وإسرائيل…والايام بيننا

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 28, 2024 الساعة 5:22 م

      الوعد الصادق 1 و 2 في انتظار الوعد الصادق 3 بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷💪🚀🐒🚀

  6. يقول كريم علي:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 7:00 ص

    يجب أن تتحد الدول الاسلامية والعربية وتضع حد لهذا الصراع الذي يهدف الى تغيير قواعد اللعبة في المنطقة، ويهدف الى حسم سيطرة الدول الغربية (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) على المنطقة، وهذا نراه جهرا دون أدنى اخفاء وساسة وقادة الغرب واسرائيل يصرحوا بذلك دون أي وجل.
    والله سنندم جميعا ان لم نتحد لانهاء هذا الصراع وان لم نمنعهم من انهاء المقاومة لان القادم سيكون أسوأ في حال تم ابتلاع فلسطين فالدور سيكون على الدول المجاورة وانكشاف ظهر الخليج العربي والمغرب العربي بشكل كامل.
    فلنتق الله في أنفسنا ونغلب المصلحة العامة ولا ننخدع بأي تصريحات أو وعود غربية لان قرآننا الكريم أخبرنا أن لا نتخذهم أولياء ولا نصدقهم وأنهم لن يرقبوا فينا الا ولا ذمة ان تمكنوا منا وهذا ما نشاهده بام أعيننا مع نفاق الادارات الغربية وظلمها والقنابل التي تمزق المدنيين.
    الدول العربية الكبرى، عليك أدوأر أكثر وأكبر مما تحصري نفسك به حاليا، وان تنصروا الله ينصركم، وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين، هذه قواعد حياة وسنن لمن يتعبر ويقرأ ويتدبر.

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    1. يقول علي بن داود:
      أكتوبر 3, 2024 الساعة 7:27 ص

      الدول العربية عدوهم الاكبر جارهم الاقرب ( العربي طبعا ) يتمنون له الهلاك اكثر من اسرائيل الف مرة . سمعتوا دول الطوائف نفس الشيئ الان . قال الاتحاد هم في الاتخاذ … انت في واد و هم في واد .

  7. يقول رستم:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 7:01 ص

    نظام الملالي هذا النظام الفاشل الذي اقترب من نهايته قريبا على يد القوى العظمى في العالم

    رد
  8. يقول Jean Jacque Rousseau:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 7:50 ص

    To واحد كده وبس

    Strategy فكرتها بسيطة simple ولكن هي صعبة
    التطبيق
    Strategy is simple, but not easy
    Karl Clauwits
    المستشار الستراتيجي ل Otto Von Bismarck

    هل نسيك حملي نابليون وايضاً هتلر الفاشلتين صد روسيا
    وايضاً هزيمة نابليون في عكا فلسطين
    الامور ليس بهذه البساطة التخطيط للحرب بسيط اهجموا ولكن مستنقعا كبير هل نسيت فيتنام
    اذا هوجمت ايران مباشرة في حرب شاملة من ايراءيل وحلفاءها. تاءكد ان ايران ستدمر الامارات وشرق السعودية كل مناطق النفط فيها وايضا تغرق عددة سفن في الخليج وايضاً في البحر الاحمر وتسبب ارمة طاقة عالمية
    ويصوتوا ويعيبطوا في الغرب وروسيا والصين يضحكوا من عنك للسماء
    التفنيص سهل
    والكلام رخيص

    رد
    1. يقول ابراهيم عبدالرحمن:
      أكتوبر 3, 2024 الساعة 8:59 م

      طبعاً الإيرانيين سيفعلون اكثرمن ذلك خاصة اذا سمح واحد من الدول العربية لإسرائيل مجالها الجوي للهجوم عليها.

  9. يقول عمران:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 8:54 ص

    مصطلح أقسى، مطاطي.
    ماذا يعني أقسى؟
    هل هو قتل اكثر من ٢ في الارض المحتلة نصفهم فلسطينيين؟
    محلل روسي عسكري و جنرال سابق يقول ان هناك شكوك ان اغلب الصواريخ الإيرانية كانت بدون رؤوس حربية، و يتسائل هل تعلموا ماذا يعني قصف منطقة محدودة بمئات الصواريخ البالستية!؟

    رد
  10. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 9:35 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران الشجعان الذين سيكسرون غطرسة وعنجهية عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷☹️☝️🚀🐒🚀🐒🔥

    رد

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