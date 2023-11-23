الرئيس الإيراني: الشعب الفلسطيني أظهر أنه شعب معتد بنفسه وصامد بوجه الجرائم ضد الإنسانية

طهران: قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي خرجت من حرب غزة “محمّلة بسخط وكراهية شعوب العالم”، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وذكر رئيسي في كلمته في الاجتماع المشترك للهيئة الرئاسية واللجان الداخلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، أن “الصهاينة الذين أعلنوا في البداية أنهم يريدون الاستيلاء على غزة والقضاء على حماس، لم يحققوا أي من أهدافهم في خاتمة المطاف”.
وأضاف الرئيس الإيراني أن “الشعب الفلسطيني القوي أظهر حقيقة أنه شعب معتد بنفسه وصامد بوجه الجرائم ضد الإنسانية، ليرسم بذلك مشهدا رائعا من المقاومة أمام العالم”.
ورأى الرئيس الإيراني أن “النظام العالمي غير فاعل وغير عادل”، موضحا أن “شعوب العالم نزلت إلى الشوارع واتخذت موقفا. إن شعوب العالم تصرخ اليوم وتدعو لنظام عالمي عادل قادر على الذود عن المظلوم. يجب اليوم تقديم التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة وأسر الشهداء الفلسطينيين بهذا الانتصار”.
وأكد أنه “اتضح من خلال هذه الحرب أن الآلة العسكرية لا يمكن أن تصمد أمام الارادة الحديدية والإيمان الراسخ”، مضيفا أنه “من واجب الجميع اليوم هو تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وكسر الحصار المفروض على غزة”.
وأضاف رئيسي أن “المنظمات الدولية فقدت اليوم فاعليتها، لذلك يجب اتخاذ إجراءات لرفد المنظمات العالمية الناشئة والمنبثقة من الشعوب للقيام باجراءات في العالم دعما لفلسطين”.
(وكالات)
من يريد النار أن تستمر لا يرى أموات أكثر من ١٤٠٠٠ فلسطيني في غزة و الضفة…..و لا يرى عاهات آلاف الفلسطينيين المستدامة…….لأن من يريد إستمرار الحرب بالأحرى القصف على الغزيين ، ما يهمه إلا أناه المريضة سواء كان سياسيا أو مجرد مواطن مسلم أو عربي…..الدم يسيل و أسر تم إجتثاتها و استءصالها بالكامل…..و هذا السيد بغض النظر عن عرقه أو طائفته، فهو لا يفكر إلا كيف تتوقع ” الأنا” عنده !!! سبحان الله…..أسبقية و رغبة أي إنسان في هذا السياق لا سيما و أن موازين القوى ليست لصالح الفلسطينيين هو طلب وقف النار لكي لا يسقط المزيد من الأبرياء !!!! ببساطة..و من يريد إستمرار القتل، فليذهب مع أسرته و يقاتل!!! لأن أهل غزة هم الضحايا و هم الذين يعانون و ليس من يحرض و هو مسترخي على الأريكة مع أهله و أقاربه آمنين مطمئنين…..خير كلام هذا الظرف الدعاء.و الله أعلم .الله يرحم امواتنا في فلسطين الأبية و خفف عنهم جبروت و طغيان الآلة الإسرائيلية المتوحشة، يا رب…..اللهم انصر إخواننا على هذا الإحتلال الإسرائيلي الغاشم…و يسر امورهم في توحيد الصف الفلسطيني المتنافر ليحقق استقلاله.
صحيح جدا جدا وأي اعتداد ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق يضرب به المثل في خوض غمار الحروب منذ 1919 وإلى يوم الناس هذا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥