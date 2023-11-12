الرئيس الإيراني: إيران لديها رؤية واضحة وصريحة بشأن فلسطين

طهران: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران لديها رؤية واضحة وصريحة بشأن فلسطين، وأنها أعلنت منذ البداية أن إسرائيل “كيان غاصب”.

وقال رئيسي، بعد عودته مساء أمس السبت من زيارة قصيرة ومكثفة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع المشترك لقادة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، “كان هذا الاجتماع مهما من ناحيتين؛ أحدهما أنه عقد بحضور كافة الدول الإسلامية والعربية، والآخر أن موضوعه كان القضية الأساسية لعالم اليوم ولجميع شعوب العالم”، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأضاف رئيسي أن إيران لديها كلمات متقنة لتقولها بشأن قضية فلسطين، وأنها كان لها رأي صريح وواضح بشان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيسي أن مرور الزمن، حتى لو كان 75 عاما، لا يخلق شرعية وحقوق ملكية لكيان غاصب ومحتل، وأن إيران كانت ومازالت تعتبر قضية تحرير القدس وضمان حقوق الشعب الفلسطيني القضية الأولى للعالم الإسلامي.

كما شرح رئيسي حلوله ومقترحاته العشرة التي طرحها في هذا الاجتماع لخروج غزة من الأزمة الحالية وأكد على ضرورة دعم المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لتحرير القدس الشريف.

وقال رئيسي “نحن في هذا الاجتماع وخلافا لما يقوله البعض حول مستقبل القضية الفلسطينية بصيغة حل الدولتين، قدمنا حلا ديمقراطيا بالكامل يقوم على الرجوع إلى أصوات جميع الفلسطينيين، بما فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود، لتحديد مصيرهم.”

وأشار رئيسي إلى عقد نحو 10 لقاءات جانبية على هامش هذه القمة مع رؤساء الدول العربية والإسلامية، وأعرب عن ارتياحه لبيان موقف إيران الواضح من قضية فلسطين وغزة، فضلا عن استعراض العلاقات الثنائية والودية والعلاقات الدولية خلال هذه اللقاءات وغيرها من الفرص.

وقال رئيسي “نأمل أن يكون ما تم في هذه الزيارة وفي هذا الاجتماع يهدف إلى تأمين المصالح الوطنية والأمة الإسلامية.”

(د ب أ)