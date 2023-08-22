سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني: طهران ستقطع “اليد التي تمتد للعدوان على إيران”

منذ 33 دقيقة

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طهران: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله اليوم الثلاثاء إن طهران ستقطع “اليد التي تمتد للعدوان على إيران”، وذلك أثناء مراسم كشفت الجمهورية الإسلامية خلالها عن معدات عسكرية جديدة.

 (رويترز)

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  1. يقول سائلة:
    أغسطس 22, 2023 الساعة 1:11 م

    في الإسلام قطع اليد هو قصاص من يسرق (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا [المائدة:38])
    أتساءل هنا يا ترى – هل قصاص المعتدي على إيران سيُعامل في هذه الحالة كمثل قصاص السارق ؟؟

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