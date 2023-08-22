الرئيس الإيراني: طهران ستقطع “اليد التي تمتد للعدوان على إيران”

طهران: نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله اليوم الثلاثاء إن طهران ستقطع “اليد التي تمتد للعدوان على إيران”، وذلك أثناء مراسم كشفت الجمهورية الإسلامية خلالها عن معدات عسكرية جديدة.

(رويترز)