الرئيس الإيراني: طهران مستعدة للعمل مع القوى العالمية لحل الأزمة النووية

الأمم المتحدة: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب ودعا إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار.

وانتقد بزشكيان إسرائيل قائلا إنها “ارتبكت إبادة جماعية في غزة” وإن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورا.

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال برشكيان “نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة… وتعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور”.

(وكالات)