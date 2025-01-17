الرئيس الإيراني في روسيا لتوقيع معاهدة شراكة إستراتيجية بين البلدين

موسكو: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل إلى موسكو اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتوقيع معاهدة شراكة إستراتيجية بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري بزشكيان، الذي يزور الكرملين لأول مرة منذ توليه الرئاسة في يوليو/ تموز الماضي بعد مقتل سلفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، محادثات مع بوتين تركز على العلاقات الثنائية والقضايا الدولية قبل التوقيع على المعاهدة.

ووطّدت روسيا علاقاتها مع إيران ودول أخرى معادية للولايات المتحدة، مثل كوريا الشمالية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ولديها اتفاقيات استراتيجية مع بيونغيانغ وحليفتها الوثيقة روسيا البيضاء فضلا عن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الصين.

ومن المرجح أن يثير الاتفاق بين موسكو وطهران، الذي سيمتد 20 عاما ويتضمن بنودا بشأن تعزيز التعاون الدفاعي، قلق الغرب.

وتقول موسكو وطهران إن توطيد علاقاتهما ليس موجها ضد أي دولة أخرى.

وتستخدم روسيا طائرات مسيرة إيرانية بشكل مكثف خلال الحرب في أوكرانيا. واتهمت واشنطن طهران في سبتمبر/ أيلول بتسليم صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى موسكو لاستخدامها في الحرب. وتنفي إيران إمداد روسيا بطائرات مسيرة أو صواريخ.

وأحجم الكرملين عن تأكيد حصوله على صواريخ إيرانية، لكنه أقر بأن تعاونه مع طهران يشمل “المجالات الأكثر حساسية”.

وكان بوتين التقى مع بزشكيان على هامش قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى هامش منتدى ثقافي في تركمانستان في الشهر نفسه.

ويرافق بزشكيان في زيارته إلى موسكو وزير النفط، ومن المرجح مناقشة العقوبات الغربية على القطاع خلال الزيارة.

(رويترز)