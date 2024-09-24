الرئيس الإيراني: لا يمكن لـ”حزب الله” أن يواجه إسرائيل بمفرده

طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، إن حليفه “حزب الله“، “لا يمكنه البقاء بمفرده” في مواجهة إسرائيل التي أدت ضرباتها الواسعة النطاق على لبنان إلى مقتل 500 شخص الاثنين، في أعنف قصف لها منذ 2006.

وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” تُرجمت من الفارسية إلى الإنكليزية: “لا يمكن لحزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة”.

ورأى أن المجتمع الدولي “يجب ألا يسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على يدَي إسرائيل”.

(أ ف ب)