سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني: لا يمكن لـ”حزب الله” أن يواجه إسرائيل بمفرده

منذ 7 ساعات

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طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، إن حليفه “حزب الله“، “لا يمكنه البقاء بمفرده” في مواجهة إسرائيل التي أدت ضرباتها الواسعة النطاق على لبنان إلى مقتل 500 شخص الاثنين، في أعنف قصف لها منذ 2006.

وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” تُرجمت من الفارسية إلى الإنكليزية: “لا يمكن لحزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة”.

ورأى أن المجتمع الدولي “يجب ألا يسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على يدَي إسرائيل”.

(أ ف ب)

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  1. يقول عربي:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 11:03 ص

    نفهم من هذا الحكي انكم ستغدرون بحليفكم الذي سلمكم اربع عواصم عربية
    لقد كنا نتوقع ذالك وقد صدق حدسنا وهذا يدخل السرور آلى قلبنا

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    1. يقول خالد الترهوني ليبيا:
      سبتمبر 24, 2024 الساعة 11:57 ص

      وماذا عن بقية العواصم؟ هل تستطيع ان تقول لنا بيد من هي؟؟؟؟؟؟ لا تخجل، انا اقول لك: انها بيد اسرائيل

  2. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 11:13 ص

    تفضل دافع عنه ماذا تنتظر.
    الشيء الوحيد الذي سبق فيه الفرس العربان هو الجعجعة والعواء في الخواء.
    ان لم تحارب الان فلن تحارب أبدا.
    طوبى لحزب الله العربي

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  3. يقول علي بن داود:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 11:16 ص

    لما العجلة يا ايها الرئيس …ردوا في الوقت و المكان المناسب … و بدون تعب … اسرائيل ايلة لزوال .

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  4. يقول ابن ماء الغربة:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 11:56 ص

    تأثير هذا الكلام أشد فتكا وإيلاما لحزب الله من عدوان الصهاينة

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  5. يقول Samir:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 3:33 م

    تصريح يحمل في طياته واقعية و مصداقية

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  6. يقول مجتهد:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 3:53 م

    الله! مش أنتوا اللي ورطًوه؟؟؟!

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  7. يقول Abdo:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 3:53 م

    جاء الوقت المناسب كي تردوا على استشهاد إسماعيل هنية وإلا ستكونون أنتم وإسرائيل سواء

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