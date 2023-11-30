الرئيس الإيراني لن يحضر (كوب28) في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي

دبي: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

(رويترز)





