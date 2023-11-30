الرئيس الإيراني لن يحضر (كوب28) في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
دبي: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
(رويترز)
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موقف مشرف ، و لماذا يدعى الرئيس الارهابي الصهيوني الى هذا المؤتمر ،،عيب و عار على حكام الإمارات المتصهينين
متصهينون أكثر من صهاينة تل أبيب يا حبيب 😔🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥
تحية لإيران العظيمة وبئس عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸😔✌️🔥🕸️🔥🔥
موقف مشرف ، و لماذا يدعى الرئيس الارهابي الصهيوني الى هذا المؤتمر ،،عيب و عار على حكام الإمارات المتصهينين
متصهينون أكثر من صهاينة تل أبيب يا حبيب 😔🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥
تحية لإيران العظيمة وبئس عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸😔✌️🔥🕸️🔥🔥