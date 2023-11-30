سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني لن يحضر (كوب28) في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي

30 - نوفمبر - 2023

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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دبي: قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي بسبب حضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

(رويترز)



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  1. يقول جورج السابع:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 3:35 م

    موقف مشرف ، و لماذا يدعى الرئيس الارهابي الصهيوني الى هذا المؤتمر ،،عيب و عار على حكام الإمارات المتصهينين

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 30, 2023 الساعة 4:23 م

      متصهينون أكثر من صهاينة تل أبيب يا حبيب 😔🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 3:43 م

    تحية لإيران العظيمة وبئس عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸😔✌️🔥🕸️🔥🔥

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