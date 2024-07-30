الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى- (صور وفيديوهات)

طهران: أدى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.

وقال الرئيس الجديد “بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد”.

وقد خلف بزشكيان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في أيار/مايو.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم الدستورية امام البرلمان بحضور ممثلين عن ٨٠ دولة ليصبح الرئيس التاسع لايران . بزشكيان:

🔹نسعى لرفع الحظر الاقتصادي على إيران.

🔹نتعهد "بالالتزام بكل مبادئ الثورة الاسلامية ورؤية الإمام الخميني". يتبع pic.twitter.com/mRcBftrouX — Dr. Haider Salman (@sahaider75) July 30, 2024

📹لقطات جديدة من مراسل "سبوتنيك" لحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان https://t.co/PmEHfMDl1m pic.twitter.com/vywpts5Eke — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 30, 2024

(أ ف ب)