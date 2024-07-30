سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى- (صور وفيديوهات)

منذ 24 دقيقة

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طهران: أدى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.

وقال الرئيس الجديد “بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد”.

وقد خلف بزشكيان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في أيار/مايو.

 

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 30, 2024 الساعة 3:34 م

    الموت لأمريكا اللعينة الخبيثة والموت لما يسمى اعتباطا إسرائيل التي هي في الحقيقة فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

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