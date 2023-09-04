الرئيس الإيراني: مقاومة الدول الإفريقية ضد الاستعمار علامة على صحوتها ويقظتها

طهران: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبوركينافاسو “أمر فعال في تحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين”، لافتا إلى أن “مقاومة الدول الإفريقية ضد الاستعمار هي علامة على صحوة ويقظة هذه الدول”.

وأعلن رئيسي خلال لقائه مع وزيرة خارجية بوركينافاسو اولويا رومبا، اليوم الاثنين، استعداد إيران لنقل تجاربها وإنجازاتها للدول الإفريقية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار رئيسي خلال هذا اللقاء إلى علاقات إيران الطيبة مع كافة الدول الإفريقية، وأشاد بوقوف هذه الدول ومقاومتها ضد الاستعمار والإرهاب، معتبرا ذلك علامة صحوة ويقظة وإدراكا دقيقا لاحتياجات هذه الدول اليوم.

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية بوركينافاسو، أولويا رومبا أن تفعيل المحاور للتعاون مع إيران هو من أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال وزارة الخارجية.

واعتبرت رومبا إيران دولة صديقة وشقيقة لبلادها مشيرة إلى أن بلادها مهتمة بتعزيز التعاون الثنائي المتبادل مع إيران.

(د ب أ)