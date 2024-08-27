الرئيس الإيراني: نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد

طهران: أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن إيران تستطيع حل مشاكلها ويمكنها الخروج من الأزمة.

وقال بزشكيان، في مراسم تكريم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي السابق، بهرام عين اللهي، وتقديم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الجديد، محمد رضا ظفرقندي، “نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد، وإذا أردنا ذلك، يمكننا الخروج من الأزمة”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بزشكيان “يجب أن نتقن عملنا حتى نتمكن من خدمة الشعب وآمل أن يتم تقديم الخدمات في مجال الطب والتمريض بطريقة ترضي الشعب”.

وتابع “أطلب من جميع المسؤولين أن يفعلوا شيئا حتى نتمكن من تحسين صحة الشعب في الإطار العلمي”.

(د ب أ)