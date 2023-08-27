سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا

منذ 28 دقيقة

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصا على “تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك”.

حديث رئيسي جاء خلال لقاء مع النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة “بريكس” في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأحد.

وفي 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

وأعرب رئيسي عن “اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية.. ومشاركتها في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة”.

(الأناضول)

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