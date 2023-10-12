الرئيس الإيراني ورأس النظام السوري يدعوان إلى وحدة إسلامية لدعم الفلسطينيين

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- ا ف ب

دبي: قالت وكالة نورنيوز للأنباء، التابعة لأرفع جهاز أمني في إيران، اليوم الخميس، إن الرئيس الإيراني ورأس النظام السوري يحثّان الدول الإسلامية على اتخاذ موقف موحد لدعم الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال لبشار الأسد، عبر الهاتف: “لا بد أن تتفق الدول الإسلامية والعربية، وكل الأحرار في العالم على موقف موحد لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وناقش الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ اتفق البلدان في مارس آذار، بوساطة الصين، على استئناف العلاقات بينهما.

وإيران والنظام السوري حليفان في الشرق الأوسط منذ وقت طويل.

ونما النفوذ الاقتصادي لإيران في سوريا، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تزويد نظام بشار الأسد بخطوط ائتمان، ومنحها عقوداً تجارية مربحة.

(رويترز)