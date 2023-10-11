الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن “الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”

أنقرة: بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آخر المستجدات في فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء بحسب منشور نائب مسؤول مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، على منصة “إكس”.

وأوضح جمشيدي أن اتصال رئيسي ومحمد بن سلمان استمر لمدة 45 دقيقة.

وتابع جمشيدي: “خلال الاتصال تمت مناقشة الأوضاع في فلسطين والتأكيد على ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وتم التأكيد أيضاً على “أهمية وحدة العالم الإسلامي، وانتقاد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإدارة تل أبيب، التي تواصل هجماتها العنيفة على التجمعات المدنية في غزة”، بحسب المسؤول الإيراني.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)