الرئيس الإيراني يؤكد أن استهداف قنصلية بلاده في دمشق “لن يمرّ من دون رد”

طهران: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، أن الضربات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدّت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري “لن تمر من دون رد”.
وقال الرئيس الإيراني: “يوماً بعد يوم، نشهد تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الدول الحرّة للطبيعة غير الشرعية” لإسرائيل، مضيفاً أنّ “هذه الجريمة الجبانة لن تمرّ من دون رد”.
وأعلنت إيران الثلاثاء أنها وجهت “رسالة مهمة” إلى الولايات المتحدة إثر استهداف قنصليتها في دمشق.
ونُقلت هذه الرسالة، التي لم يتمّ الكشف عن مضمونها، إلى “مسؤول في السفارة السويسرية”، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، وذلك خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية، حسبما أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.
وقال عبر موقع “إكس”: “خلال هذا الاستدعاء، تمّ شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي”، مضيفاً أنه “تم التأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “أُرسلت رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها شريكدة للنظام الصهيوني. يجب أن تتحمّل أمريكا المسؤولية”.
(أ ف ب)
ههه ياسلام على ردودكم وشرعية بشارونكم مجرم الحرب الفاشي ومعه هؤلاء المجرمين قتلة الشعب السوري والفلسطيني في سوريا!
القصف حدث في سوريا، والاستباحة ايضاً. فكره عدو عدوي صديقي ليست مقبوله يا أستاذ أسامه إذا كان عدو العدو هو اسرائيل. لعب ويلعب الإيرانيون دورا سيئا في سوريا ولكن دول الخليج، امريكا و تركيا لم تمارس إلا فظاعه مشابهه. من نافل الكلام القول بان المعارضه السورية بشكلها الحالي أكرادا وإسلاميين لا تقدم أي نموذج يحتذى به ولا حتى فسحه أمل. كلٌّ يستجلب الأجنبي لحمايه سلطته، بدأ بقسد وليس نهايه بالجولاني ولا الإخوان في درعا. لم تقدم أي جهة معارضه حتى اللحظه مشروعا وطنيا صادقا.
كل هذا طبعا لا يبرر للنظام المجرم أي شيء ولكن الانطلاق من الحقد الطائفي للتعامل مع الأحداث لم ولن يبن مستقبلا لسوريا ولا غيرها و لا يساعد الفلسطينيين الآن خاصه.
شبعنا من عيارة لن تمر دون رد
لست مؤهلا لمعرفة الرد فلا تبالغ!
اللهم اضرب الضالمين بالكافرين واخرجنا منها سالمين
سيناريوهات الرد الإيراني
لا يستبعد الخبير العسكري السوري، أحمد رحال، والخبير في الشؤون الإيرانية محمود جابر، أن يكون استهداف القنصلية الإيرانية “خطوة قد تؤدي لمزيد من الصراع في المنطقة”.
ويضع الخبيران سيناريوهات للردود المحتملة من إيران في هذا السياق، بعضها سيكون باهتا مكررا كما في السابق، وبعضها يحمل تصعيدا وتوسيعا لنطاق المعارك الدائرة منذ اندلاع حرب غزة:
– تصعيد من جانب حزب الله: قد تدفع إيران حزب الله في لبنان لإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية أو تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
– تصعيد من جانب المليشيات الموالية لطهران في سوريا: قد تستخدم إيران المليشيات في شنّ هجمات على مواقع عسكرية أميركية في العراق وسوريا، خاصة في منطقة غرب الفرات.
– رد مباشر على إسرائيل: قد تختار طهران أن ترد على تل أبيب مباشرة بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في المنطقة وخارجها، وليس داخل إسرائيل، كما حدث في استهداف مبنى في أربيل بإقليم كردستان في العراق بالصواريخ، يناير الماضي، بدعوى أنه مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، أو استهداف سفن تابعة لإسرائيل في البحار، وسفارات إسرائيلية في دول رخوة أمنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس الإيراني يؤكد أن استهداف قنصلية بلاده في دمشق لن يمر من دون رد. أما بعد لي طلب عند إيران عندما يحصل اعتداء من إسرائيل على المصالح الإيرانية أو قتل أي إنسان إيراني عند إرسال رسالة أن تتم إضافة كلمة الوقت المناسب مثل جميع رسائل بشار الأسد عندما تعتدي إسرائيل على سوريا الفرق بين بشار وإيران كلمة في الوقت المناسب إذن رجائي أن يتم التنسيق بين إيران وسوريا وتوحيد الكلمة وعدم الاستهزاء ب العالم الإسلامي أنتم تقدرون على قتل المسلمين فقط أي خطأ من أي مسلم فورا الانتقام منه دون حساب من الغرائب كرامة رؤساء العالم الإسلامي تظهر على شعوبهما فقط ولكن على الذين يقتلونهم ويقتلون أولادنا في غزة عندهم حصانة من حقهم يعتدون علينا في كل مكان وزمان ولكن نحن نلتزم ب القانون الدولي الذي يحرم علينا الرد على من يعتدي علينا ومشين على مقولة سيدنا عيسى- عليه السلام- من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا…