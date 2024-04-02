الرئيس الإيراني يؤكد أن استهداف قنصلية بلاده في دمشق “لن يمرّ من دون رد”

طهران: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، أن الضربات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدّت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري “لن تمر من دون رد”.

وقال الرئيس الإيراني: “يوماً بعد يوم، نشهد تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الدول الحرّة للطبيعة غير الشرعية” لإسرائيل، مضيفاً أنّ “هذه الجريمة الجبانة لن تمرّ من دون رد”.

وأعلنت إيران الثلاثاء أنها وجهت “رسالة مهمة” إلى الولايات المتحدة إثر استهداف قنصليتها في دمشق.

ونُقلت هذه الرسالة، التي لم يتمّ الكشف عن مضمونها، إلى “مسؤول في السفارة السويسرية”، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، وذلك خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية، حسبما أشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وقال عبر موقع “إكس”: “خلال هذا الاستدعاء، تمّ شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي”، مضيفاً أنه “تم التأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “أُرسلت رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها شريكدة للنظام الصهيوني. يجب أن تتحمّل أمريكا المسؤولية”.

(أ ف ب)