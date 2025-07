الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة قتله- (فيديو)

طهران: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد متى، في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون وتم بثها الإثنين.

وقال بزشكيان “حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا” مضيفا “لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع (…) حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها”، مؤكدا “كانت هذه إسرائيل”، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في حزيران/يونيو.

