الرئيس الإيراني يدعو في محادثات مع حليف لبوتين إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

موسكو: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ حليفا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع “شريكتها الاستراتيجية روسيا”.

والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو بالرئيس الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين في الوقت الذي تدرس فيه الجمهورية الإسلامية طريقة الرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن بزشكيان قوله لشويجو خلال اجتماع إن “روسيا من الدول التي وقفت إلى جانب الأمة الإيرانية في الأوقات الصعبة”.

وأضاف الرئيس أن المواقف المشتركة بين طهران وموسكو “في دعم عالم متعدد الأقطاب ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الأمن والسلام العالميين”.

ونددت روسيا باغتيال هنية في إيران الأسبوع الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة.

وقال بزشكيان في تصريحات أخرى أدلى بها خلال الاجتماع مع شويجو إن “الأفعال الإجرامية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة واغتيال هنية “هي أمثلة واضحة على انتهاك جميع القوانين والقواعد الدولية”.

وكان شويجو وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو/ أيار.

وبثت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية في وقت سابق لقطات لشويجو وهو يلتقي بالأميرال علي أكبر أحمديان، أحد كبار قادة الحرس الثوري والذي يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت القناة إن شويجو، الذي كان وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو/ أيار، سيلتقي أيضا بالرئيس مسعود بزشكيان.

ورغم أن بوتين لم يعلق علنا حتى الآن على التصعيد الأحدث في التوتر بالشرق الأوسط، فإن كبار المسؤولين الروس قالوا إن أولئك الذين يقفون وراء اغتيال هنية يسعون إلى تبديد أي أمل في إحلال السلام في المنطقة وجر الولايات المتحدة إلى الانخراط في عمل عسكري.

علاقات أوثق بين موسكو وطهران

تعمل موسكو على تعزيز علاقاتها مع طهران منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتقول إنها تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون واسع النطاق مع إيران.

وذكرت رويترز في فبراير/ شباط أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ سطح-سطح الباليستية.

وفي واشنطن، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى محادثات شويجو في طهران قائلا إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تلعب روسيا دورا بناء في تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال ميلر إن واشنطن بعثت رسائل من خلال اتصالاتها الدبلوماسية تشجع الدول على إخبار إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحتها.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران إن روسيا تعمل على يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران وتلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها لقصف أوكرانيا، لكن موسكو تنفي ذلك.

(رويترز)