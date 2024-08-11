الرئيس الإيراني يعيّن عباس عراقجي في منصب وزير الخارجية

طهران: عيّن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، الدبلوماسيَ المخضرم والمفاوض النووي السابق، عباس عراقجي، في منصب وزير الخارجية.

وشغل عراقجي منصب سفير إيران لدى فنلندا واليابان، ثم نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

وقاد عراقجي الجانب الإيراني خلال المفاوضات في فيينا، التي أسفرت عن توقيع طهران اتفاقا عام 2015، وضع قيودا واسعة على البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات.

وكان الرئيس الإيراني قد عيّن في وقت سابق اليوم الأحد، محسن باك نجاد، وزيرا جديدا للنفط، حسب قناة “العالم الإيرانية”.

وأضافت القناة أن بزشكيان قدم قائمة الوزراء المقترحين لتولي الحقائب الوزارية إلى الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الإسلامي للتصويت على منح الثقة.

وإيران عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وتنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، حسب بيانات صادرة عن وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، قد ذكرت أمس السبت، أن الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، أبقى على محمد إسلامي في منصبه رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.

(د ب أ)