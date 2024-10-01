الرئيس الإيراني يزور قطر ليبحث مع الشيخ تميم الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان 

الدوحة- “القدس العربي”:

يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويبحثان أبرز التطورات الحاصلة في المنطقة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني يومين، وهي بدعوة من أمير قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيدلي الرئيس الإيراني ببيان حول آخر التطورات والأحداث في المنطقة.

ويعقد الشيخ تميم بن حمد، ومسعود بزشكيان، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل من المتوقع أن يتطرقا فيها لتطورات الأحداث في المنطقة. وتشكل الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان محوراً أساسياً من المباحثات التي يجريها الشيخ تميم مع ضيفه. وتساهم قطر بأدوار في ملف الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتؤكد قطر في تصريحات مسؤوليها على ضرورة وقف أعمال التصعيد وحل الخلافات عبر طاولة المفاوضات، وتفادي انزلاق المنطقة لانفجار يشعل فتيل أزمة شاملة تهدد السلم في العالم.

وعقّد الهجوم الإسرائيلي وتصعيد جيش الاحتلال الأوضاع مع لبنان، من مسارات الوساطة القطرية لإنهاء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة المحاصر، ما دفع الأطراف الدولية للعمل على إطفاء جميع النيران المشتعلة في المنطقة.

ويشارك الرئيس الإيراني خلال الزيارة مع الشيخ تميم في حفل التوقيع على وثائق التعاون المشترك بين البلدين. وفي اليوم الثاني من هذه الرحلة سيحضر الرئيس الإيراني في الاجتماع التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي ويلقى كلمته. ومن المحتمل أن يعقد اجتماعات مع بعض قادة ومسؤولي الدول المشاركة في المنتدى.

ويتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عاما بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.