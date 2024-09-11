الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه

بغداد: وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم، الأربعاء، إلى بغداد في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه في تموز/يوليو، يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

زيارتنا للعراق تهدف لتعزيز العلاقات وتوقيع العديد من الاتفاقيات وسنلتقي بمسؤولين عراقيين مهمين في بغداد وسنزور البصرة وكربلاء والنجف بما اني كنت مشتاقاً لزيارة الإمام علي(؏).

وسنسافر ايضاً لأربيل والسليمانية وستكون رحلة جيدة جدًا في تعزيز العلاقات. pic.twitter.com/7oNLmMcWht — خاتون السـهيل (@khatun525) September 11, 2024

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن هذا الأخير “استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان”، مرفقاً بيانه بصورة يتصافح فيها الرجلان على مدرج المطار.

(أ ف ب)