سياسة | دولي

الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه

11 - سبتمبر - 2024

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بغداد: وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم، الأربعاء، إلى بغداد في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه في تموز/يوليو، يسعى خلالها إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن هذا الأخير “استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان”، مرفقاً بيانه بصورة يتصافح فيها الرجلان على مدرج المطار.

(أ ف ب)

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