الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

طهران: كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مناشداته للحكومات الأخرى بعزل إسرائيل، وقال إنه يجب طردها من الأمم المتحدة بسبب استمرار حربها في غزة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن رئيسي قال في خطاب متلفز اليوم الأحد بمناسبة التجمع السنوي لإحياء الذكرى السنوية للثورة الإسلامية 1979 ” يجب اتخاذ خطوة مهمة وهى طرد إسرائيل”. ولم يوضح كيف ستؤثر هذه الخطوة على إسرائيل.

وقد أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية 1979.

وأظهرت الصور التلفزيونية حشودا من المواطنين في شوارع العاصمة طهران اليوم الأحد.

وشارك أفراد قوات الأمن ورجال الدين في المسيرات في أنحاء البلاد. كما تم عرض صواريخ باليستية في طهران.

ويذكر أنه في شباط/فبراير 1979، أدت ثورة بقيادة الزعيم الثوري آيه الله روح الله الخميني لانهيار الملكية.

(د ب ا)