الرئيس الإيراني ينفي تآمر بلاده لاغتيال دونالد ترامب

واشنطن: نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أمس الثلاثاء أن تكون بلاده تآمرت لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رافضا اتهامات سابقة من ترامب والحكومة الأمريكية.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لإيراني فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب المنتمي للحزب الجمهوري. ونجحت أجهزة إنفاذ القانون في إحباط المؤامرة قبل تنفيذ أي هجوم.

وقال ترامب أيضا العام الماضي خلال حملته الانتخابية إن إيران ربما كانت وراء محاولات اغتياله.

وقال بزشكيان في المقابلة ردا على سؤال عن تلك الاتهامات “لم يحدث على الإطلاق. لم نحاول القيام بذلك، ولن نفعل ذلك أبدا”.

ونجا ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وسيتولى منصبه يوم الإثنين المقبل، من محاولتي اغتيال خلال الحملة الانتخابية. ولم يجد المحققون أي دليل على تورط إيران في أي من المحاولتين.

ونفت إيران أيضا في وقت سابق اتهامات بالتدخل في الشؤون الأمريكية، بما في ذلك من خلال العمليات الإلكترونية.

وتقول طهران إن واشنطن تدخلت في شؤونها لعقود من الزمن، مشيرة إلى أحداث مثل انقلاب عام 1953 ضد رئيس الوزراء، إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020.

(رويترز)