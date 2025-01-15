سياسة | دولي

الرئيس الإيراني ينفي تآمر بلاده لاغتيال دونالد ترامب

15 - يناير - 2025

حجم الخط
0

واشنطن: نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أمس الثلاثاء أن تكون بلاده تآمرت لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رافضا اتهامات سابقة من ترامب والحكومة الأمريكية.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لإيراني فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب المنتمي للحزب الجمهوري. ونجحت أجهزة إنفاذ القانون في إحباط المؤامرة قبل تنفيذ أي هجوم.

وقال ترامب أيضا العام الماضي خلال حملته الانتخابية إن إيران ربما كانت وراء محاولات اغتياله.

وقال بزشكيان في المقابلة ردا على سؤال عن تلك الاتهامات “لم يحدث على الإطلاق. لم نحاول القيام بذلك، ولن نفعل ذلك أبدا”.

ونجا ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وسيتولى منصبه يوم الإثنين المقبل، من محاولتي اغتيال خلال الحملة الانتخابية. ولم يجد المحققون أي دليل على تورط إيران في أي من المحاولتين.

ونفت إيران أيضا في وقت سابق اتهامات بالتدخل في الشؤون الأمريكية، بما في ذلك من خلال العمليات الإلكترونية.

وتقول طهران إن واشنطن تدخلت في شؤونها لعقود من الزمن، مشيرة إلى أحداث مثل انقلاب عام 1953 ضد رئيس الوزراء، إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الثقافة السوري يعتذر عن صورة أثارت غضبًا.. مطالب باستقالته.. وتساؤلات حول شقيق الرئيس- (فيديو وتدوينات)
18 - أبريل - 2025
إيرانيان يلاحقان في الولايات المتحدة بسبب تصدير مكونات مسيرات لطهران
2 - أبريل - 2025
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين أجنبيتين تحملان وقود ديزل مهربا
31 - مارس - 2025
إيران تكشف عن أنظمة صاروخية في ثلاث جزر خليجية إستراتيجية
23 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية