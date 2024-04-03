سياسة | دولي | إيران

الرئيس الإيراني يهدد مجددا بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم دمشق

3 - أبريل - 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

حجم الخط
3

طهران: هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجددا بالانتقام من الغارة الجوية التي يشتبه في تنفيذ إسرائيل لها على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.

وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء إن الهجوم “لن يمر دون رد”، وبالطبع سيتم الثأر والانتقام. وقال إن الهجوم أظهر أن إسرائيل لن تتورع عن ارتكاب أي “جريمة”.

وكان رئيسي قد هدد أمس الثلاثاء بالرد على ما أطلق عليه “جريمة إرهابية”.

كما هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بالانتقام.

وقتل قائدان، كل منهما برتبة بريغادير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، في غارة جوية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء،إلى مقتل ستة مواطنين سوريين أيضا. ويعتبر الحرس الثوري الإيراني هو قوة النخبة العسكرية الإيرانية كما يعد أقوى من القوات المسلحة التقليدية.

وحملت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل عدوها اللدود المسؤولية عن الهجوم. ولم تعلق إسرائيل على الحادث.

ومنذ قيام الثورة في إيران عام 1979، أصبحت إسرائيل العدو اللدود المعلن لإيران.

ومنذ التسعينيات، وسعت طهران علاقاتها السياسية والعسكرية في المنطقة لإنشاء ما يسمى بـ “محور المقاومة” ضد إسرائيل مع الميليشيات الشيعية المتحالفة معها في مختلف الدول العربية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 3, 2024 الساعة 8:20 م

    نتمنى أن يكون الهجوم هذه المرة كاسح ماسح لعصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸✌️

    رد
  2. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 3, 2024 الساعة 8:32 م

    كفى تهديد …! ردوا الفعل و اصمتوا …! السن بالسن و العين بالعين ! ي صمت …!

    رد
  3. يقول Au Wagga Wagga:
    أبريل 3, 2024 الساعة 10:33 م

    كون ان إسرائيل عدو لإيران معلومة مضللة الموضوع كله عبارة عن نزاع جيوسياسي اقتصادي فااسراءيل اقامت جسر جوي لتوريد الأسلحة لإيران عن طريق الارجنتين لفترة طويلة في عام ١٩٨٠ إلى ١٩٨٢ حينما سقطت طاءرة شحن إسرائيلية متجهة إلى إيران فيما عرف بفضيحة إيران غيت وتعاون إيران العلني مع اسراءيل قبل وبعد الغزو الأمريكي الغربي الصهيوني الإيراني للعراق وافغانستان والاجتماعات بينهم تمت في الكويت .

    رد

أخبار ذات صلة

أمير قطر والرئيسي الإيراني يبحثان آخر التطورات في فلسطين
28 - أكتوبر - 2023
رئيسي: الشعوب الإسلامية تريد طرد سفراء إسرائيل في دول العالم وأن تتعطل سفاراتها
18 - أكتوبر - 2023
الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن “الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”
11 - أكتوبر - 2023
هل تؤخر العقبات والشروط الاتفاق السعودي- الإسرائيلي؟
26 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية