الرئيس الإيراني يهنئ حركة حماس على “الانتصار”

طهران: وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هجمات حركة حماس على إسرائيل بأنها “مظهر من مظاهر المقاومة ضد النظام الصهيوني المهلهل” في تصريحات أمام مجلس الوزراء نشرتها الحكومة على منصة إكس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله إن إيران تدعم الدفاع المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي إن إيران تدعو “العالم إلى أن ينتبه إلى أن تراكم الظلم والقهر على شعب فلسطين المضطهد، واستمرار الإهانات والاساءات للنساء والسجناء، وتدنيس القدس.. ليست دائمة وتواجه مقاومة الشعوب”.

وأشار إلى أن إسرائيل وداعميها مسؤولون عن تعريض أمن دول المنطقة للخطر وأنه يجب محاسبتهم.

(د ب أ)