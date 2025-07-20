الرئيس الإيراني يُكمل رحلته إلى تبريز بسيارة أجرة بعد تعطل موكبه بسبب وقود مغشوش

لندن- “القدس العربي”: اضطر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى إكمال رحلته إلى مسقط رأسه في مدينة تبريز عبر سيارة أجرة محلية، بعد تعطل ثلاث من سيارات موكبه نتيجة التزود بوقود ملوث بالماء، وفق ما أكده مكتب المفتش الخاص بالرئاسة.

ووقع الحادث في 5 يوليو/ تموز الماضي، خلال رحلة غير معلنة للرئيس على الطريق السريع بين رشت وقزوين، حيث توقفت السيارات في إحدى محطات الوقود للتزود بالبنزين.

وأوضح المفتش الخاص مصطفى مولوي أن “ثلاث سيارات من الموكب الرئاسي تعطلت في وقت واحد بسبب وقود ملوّث بالماء”، ما دفع بالرئيس إلى استكمال طريقه بسيارة أجرة دون انتظار تدخل رسمي.

وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية (NIOPDC) أن محطة الوقود المعنية سبق أن سُجّلت ضدها شكاوى متعددة تتعلق بجودة البنزين، رغم أنها لا تزال قيد التشغيل منذ أكثر من عقد. ورغم نفي المحطة وجود أي خلل يوم الواقعة، أصرّ مسؤولون على أن الشكاوى حول جودة الوقود لا تزال متكررة في عدة مناطق داخل البلاد.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعًا داخل إيران، لا سيما في ظل تكرار الشكاوى من غش الوقود وسوء الرقابة على محطات التوزيع. وانتقد ناشطون تقاعس الحكومة عن إغلاق المحطات المخالفة رغم وجود سجل موثق من التجاوزات.

وتمت الإشادة بسلوك بزشكيان، الذي يُعرف بنمط حياة متواضع، حيث أكمل رحلته دون إثارة ضجة أمنية، ورفض استخدام أي امتيازات خاصة رغم الموقف الطارئ.

وقد أثار ذلك ردود فعل إيجابية بين مؤيديه على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بالرمزية في وقت تشهد فيه البلاد توترات داخلية متزايدة.

(وكالات)