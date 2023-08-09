الرئيس الباكستاني يحل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء

كراتشي: أعلن مكتب الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان، الأربعاء، بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف.

ووقع علوي على التوصية بعد نصف ساعة من إرسالها من قبل شريف في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة تصريف الأعمال، التي ستشرف على إجراء الانتخابات العامة.

وجاءت الخطوة قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 آب/ أغسطس الجاري.

وتم حل مجلس الوزراء الفيدرالي تلقائيًا بعد التوقيع على المذكرة.

وسيواصل شريف العمل كرئيس وزراء بالوكالة حتى يؤدي رئيس الوزراء المؤقت اليمين.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني وزعيم المعارضة رجاء رياض، الخميس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة واختيار اسم رئيس الوزراء المؤقت، الذي سيشغل المنصب حتى الانتخابات العامة المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حل البرلمان.

ويرى محللون أن الهدف من قرار حل البرلمان هو تشكيل حكومة مؤقتة، وسط توقعات بإرجاء الانتخابات المقبلة للعام المقبل خاصة بعد الموافقة على نتائج التعداد السكاني الجديدة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وفي كلمة ألقاها بجلسة وداع مجلس النواب، الأربعاء، شكر شريف جميع أعضاء البرلمان على ثقتهم به.

وقال شريف إنه سيكتب إلى رئيس البلاد الليلة توصية بحل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وجاءت الكلمة قبل انتهاء مدة ولاية شريف الدستورية، التي استمرت 16 شهرًا، ووصفها بأنها “أصعب اختبار في حياته”.

(الأناضول)